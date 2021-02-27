ДНР поднимет вопрос о блокировании Киевом поставок гумпомощи в Донбасс

Представители ДНР планируют на встрече Контактной группы 3 марта потребовать от Киева объяснений по поводу блокирования поставок в Донбасс гумпомощи от МККК и ООН.

Представители ДНР планируют на встрече Контактной группы 3 марта потребовать от Киева объяснений по поводу блокирования поставок в Донбасс гумпомощи от МККК и ООН.

Ранее в республике сообщали, что украинская сторона посредством регулярных обстрелов окрестностей на КПВВ "Еленовка — Новотроицкое" сорвала план доставки гуманитарной помощи для жителей Донбасса от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного красного креста.

"Третьего марта на заседании Контактной группы наша делегация обязательно потребует от украинских представителей соответствующих объяснений", — подчеркнули в делегации ДНР.

Также в республике прокомментировали действия Киева в контексте открытия нового пункта пропуска на линии разграничения между подконтрольной Украине территорией и ЛНР.

"Цель простая: в переговорах об открытии КПВВ с ЛНР украинцы пытаются передвинуть линию соприкосновения на КПВВ в Золотом, обманным путем захватив контроль над участком в 300 м территории", — заявили в ДНР.

По мнению представителей делегации народной республики, теперь Киев будет шантажировать ЛНР гуманитарной помощью.