Украина рассчитывает вернуть Донбасс за десять лет

Член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины, журналист Сергей Гармаш назвал предполагаемую дату восстановления контроля Незалежной над Донбассом.

Член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины, журналист Сергей Гармаш назвал предполагаемую дату восстановления контроля Незалежной над Донбассом.

По его словам, Киев надеется полностью вернуть регион за десять лет. Журналист выступил на телеканале "Украина 24"​​​.

"Я не хочу давать прогнозы, но мне кажется, что реальная перспектива в ближайшие десять лет как минимум у нас есть все-таки освободить Донбасс", — сказал Сергей Гармаш.

Журналист обратил внимание на поддержку европейских государств в этом вопросе. Усилия Незалежной по возвращению Донбасса "находят отклик на Западе", добавил член ТГК.