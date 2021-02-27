Баранец предостерег Киев от провокаций: новая граница будет по Днепру

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правды» Виктор Баранец объяснил, чем обернется для Киева попытка напасть на Крым. Он напомнил, что полуостров является наиболее защищенным в военном отношении регионом России.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правды» Виктор Баранец объяснил, чем обернется для Киева попытка напасть на Крым. Он напомнил, что полуостров является наиболее защищенным в военном отношении регионом России.

Накануне стало известно, что вооруженные силы Украины перебросили на юг страны, ближе к полуострову Крым, оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У». Кадры транспортировки ракетных систем на территорию Херсонской области появились в Сети. Как сообщают очевидцы, оружие было замечено приблизительно в 30-ти километрах от населенного пункта Новоалексеевка.

Полковник запаса Баранец в беседе с «ПолитРоссией» назвал вопрос Крыма в составе Украины «киевской сказкой, которая хороша лишь до тех пор, пока нога или пуля украинского солдата не пересечет госграницу России».

«Хочется напомнить украинским генералам, что Крым, наравне с Калининградской областью, является наиболее защищенным в военном отношении регионом РФ. <...> Если Киев начнет военную авантюру в Крыму, то новая граница Украины будет проходить по Днепру. Вот чем закончится нападение Киева на Крым», – сказал обозреватель «КП».

Баранец также перечислил основные виды вооружения и родов войск, которыми защищен полуостров. Речь идет о подводных лодках и надводных кораблях Черноморского флота, комплексы береговой обороны и зенитные ракетные системы С-300 и С-400, а также дальнобойная артиллерия.

Крым снова стал частью России после проведенного в марте 2014 года референдума. Украина продолжает считает полуостров своей, но «временно оккупированной территорией», и призывает Запад придерживаться такой позиции. В Кремле не раз отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».