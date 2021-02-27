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17:54   27 Февраля 2021
Происшествия

Боевики ИГ устроили взрыв на газопроводе в сирийской провинции Дейр эз-Зор

Боевики ИГ устроили взрыв на газопроводе в сирийской провинции Дейр эз-Зор

Террористы запрещенной в России группировки ИГ подорвали газопровод в сирийской провинции, передает информационное госагентство SANA.

В результате диверсии произошло воспламенение в двух местах трубопровода. На место выехали ремонтная и пожарная бригады. При этом боевики, действующие на востоке Сирии, регулярно устраивают провокации на нефте- и газопроводах. Таким образом, радикалы пытаются нанести урон по национальной экономике.

Автомобиль подорвался на мине в сирийской провинции Хама, пять человек погибли, сообщало Федеральное агентство новостей. Еще 13 человек получили ранения. Взрывное устройство, по версии правоохранителей, осталось после террористов.

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