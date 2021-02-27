Боевики ИГ устроили взрыв на газопроводе в сирийской провинции Дейр эз-Зор

Террористы запрещенной в России группировки ИГ подорвали газопровод в сирийской провинции, передает информационное госагентство SANA.

Террористы запрещенной в России группировки ИГ подорвали газопровод в сирийской провинции, передает информационное госагентство SANA.

В результате диверсии произошло воспламенение в двух местах трубопровода. На место выехали ремонтная и пожарная бригады. При этом боевики, действующие на востоке Сирии, регулярно устраивают провокации на нефте- и газопроводах. Таким образом, радикалы пытаются нанести урон по национальной экономике.

Автомобиль подорвался на мине в сирийской провинции Хама, пять человек погибли, сообщало Федеральное агентство новостей. Еще 13 человек получили ранения. Взрывное устройство, по версии правоохранителей, осталось после террористов.