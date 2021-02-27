Ввести новый метод расчета зарплат россиян предложили в Госдуме

Учет только статистических данных создает проблему с отчетностями по зарплате, уверен депутат Госдумы Андрей Ветлужских.

Учет только статистических данных создает проблему с отчетностями по зарплате, уверен депутат Госдумы Андрей Ветлужских.

Более правильно будет высчитывать медианную зарплату — показатель делит работников на две равные части. По словам депутата, необходимо провести мониторинг, который прояснит несколько моментов: переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая, также есть методические недостатки, передает URA.RU.

Мнение депутата поддержал политолог Дмитрий Журавлев. Он уверен, что необходим четкий механизм проверки оплаты труда граждан.