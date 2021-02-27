Российский политолог: Facebook может полностью лишиться аудитории в Индии и РФ

Власти Индии приняли решение об ужесточении правил регулирования американских сервисов Twitter и WhatsApp. России необходимо перенять этот опыт, считает политолог Антон Бредихин.

Власти Индии приняли решение об ужесточении правил регулирования американских сервисов Twitter и WhatsApp. России необходимо перенять этот опыт, считает политолог Антон Бредихин.

Индийское правительство обвинило руководство Facebook в практиковании политики двойных стандартов после блокировки постов и аккаунтов и ужесточило регулирование иностранных сервисов. Платформы Twitter и WhatsApp теперь будут обязаны создать на территории государства специальные комиссии, регулирующие удаление постов и аккаунтов. Это поспособствует борьбе с искажением информации в Сети. Министр коммуникации, электроники и информационных технологий Индии Рави Шанкар Прасад считает, что новые правила нужны для сведения на нет политики двойных стандартов.

В беседе с журналистами Nation News российский политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин поддержал инициативу Индии. Это сложное, но необходимое решение.

"У Индии, скорее всего, нет своих альтернативных мессенджеров, и здесь вопрос по регулированию Twitter и WhatsApp будет стоять очень жестко из-за того, что Facebook сложно заставить подчиниться. Платформа даже позволяла себе удалять посты тогда еще действующего президента своей страны — Дональда Трампа. В Индии же вопрос поставят ребром: что в случае непринятия индийских решений будет вводиться запрет данных мессенджеров", — рассказал он.

Политолог считает, что России стоит взять пример с Индии в вопросе регулирования соцсетей. Также нашей стране стоит обратить внимание на Китай и активно вводить в массовое использование отечественные альтернативы зарубежным сервисам. Эксперт считает, что такие альтернативы уже существуют. Их лишь необходимо популяризировать.