Спецслужбы США напомнили о провальном расследовании Мюллера про "русское вмешательство"

Пресс-служба компании "Конкорд" прояснила ситуацию, связанную с "розыском" предпринимателя Евгения Пригожина спецслужбами США.

Пресс-служба компании "Конкорд" прояснила ситуацию, связанную с "розыском" предпринимателя Евгения Пригожина спецслужбами США.

Накануне Федеральное бюро расследований (ФБР) разместило информацию о 13 гражданах РФ. Ведомство разыскивает россиян из-за якобы их причастности к «вмешательству» во внутренние дела Соединенных Штатов.

Некоторые СМИ и аналитики из-за собственной неосведомленности в вопросе стали распространять некорректные сведения, подчеркнули в пресс-службе. Недавнее заявление ФБР относится к обвинениям, которые имели место три года назад. Судебный процесс по "вмешательству" в выборы президента США в 2016 году длился почти два года. Федеральная судья Дабни Фридрих из суда в округе Колумбия прекратила производство по делу ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" по нескольким причинам.

"Во-первых, команде господина Мюллера не удалось найти доказательств вины и противоправных действий обвиняемых. Во-вторых, как неоднократно говорили и писали адвокаты "Конкорда", в предъявленном обвинении отсутствует состав преступления, в котором обвинялись "Конкорд" и Евгений Викторович Пригожин. По законам США не существует такого преступления, как "вмешательство в выборы" или "вмешательство в политическую систему", — отметили в пресс-службе компании "Конкорд".

Объявление о розыске бизнесмена Евгения Пригожина имеет силу только на территории США. Решение ФБР подразумевает политизированные цели, считают в пресс-службе. Оно базируется не на законах, а на политических взглядах.

"Напомним, что в далеком 2017-м году, когда американскую элиту охватила всеобщая паника в связи с избранием Дональда Трампа президентом, псевдопатриоты США, находящиеся у власти, сфабриковали обвинение против "Конкорда", Евгения Викторовича Пригожина и некоторых других российских граждан и юридических лиц по абсолютно выдуманным, отсутствующим в американском уголовном праве основаниям", — пояснила пресс-служба.

Выдвинувшая обвинения сторона, возможно, не рассчитывала на судебные разбирательства. Однако благодаря действиям компании удалось доказать несостоятельность заявлений. В пресс-службе "Конкорда" посчитали странным, что американцы в 2021 году напоминают о провальном политизированном обвинении, с которым не стали работать даже в Интерполе.

Ранее пресс-служба иронично ответила на информацию ФБР по поводу денежного вознаграждения: ведомство предлагало до 250 тыс. долларов за обнародование сведений о местонахождении Евгения Пригожина.