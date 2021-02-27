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17:18   27 Февраля 2021
Политика

Президент Армении вернул указ об увольнении главы Генштаба ВС премьеру

Президент Армении вернул указ об увольнении главы Генштаба ВС премьеру

Армянский президент Армен Саркисян отказался увольнять главу Генштаба ВС Оника Гаспаряна.

Политик не стал подписывать соответствующий указ и вернул его премьер-министру страны Николу Пашиняну. Об этом рассказали в пресс-службе президентского аппарата.

"Президент в рамках своих конституционных полномочий вернул проект указа с возражениями. Президент преследует одну цель — защитить страну от угроз против конституционного строя и безопасности, обеспечить стабильность страны, нормальную деятельность Вооруженных сил", — гласит сообщение.

По мнению Саркисяна, Вооруженные силы Армении должны сохранять политический нейтралитет. Он отметил, что не придерживается позиции одной из сторон. Указ об отставке Гаспаряна противоречит Конституции Армении с юридической точки зрения, подчеркнул президент.

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#армения #Армен Саркисян #Оник Гаспарян

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