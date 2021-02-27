Президент Армении вернул указ об увольнении главы Генштаба ВС премьеру

Армянский президент Армен Саркисян отказался увольнять главу Генштаба ВС Оника Гаспаряна.

Армянский президент Армен Саркисян отказался увольнять главу Генштаба ВС Оника Гаспаряна.

Политик не стал подписывать соответствующий указ и вернул его премьер-министру страны Николу Пашиняну. Об этом рассказали в пресс-службе президентского аппарата.

"Президент в рамках своих конституционных полномочий вернул проект указа с возражениями. Президент преследует одну цель — защитить страну от угроз против конституционного строя и безопасности, обеспечить стабильность страны, нормальную деятельность Вооруженных сил", — гласит сообщение.

По мнению Саркисяна, Вооруженные силы Армении должны сохранять политический нейтралитет. Он отметил, что не придерживается позиции одной из сторон. Указ об отставке Гаспаряна противоречит Конституции Армении с юридической точки зрения, подчеркнул президент.