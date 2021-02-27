Киев озвучил ответ Украины на запуск «Северного потока — 2»

Украина может ответить на завершение строительства российского газопровода «Северный поток — 2» интеграцией в конкурентный энергетический рынок. Об этом заявила вице-премьер-министр Ольга Стефанишина в субботу, 27 февраля.

Украина может ответить на завершение строительства российского газопровода «Северный поток — 2» интеграцией в конкурентный энергетический рынок. Об этом заявила вице-премьер-министр Ольга Стефанишина в субботу, 27 февраля.

Чиновница утверждает, что у России нет никаких инструментов, чтобы нанести ущерб энергетической безопасности Украины.

«Безусловно, завершение проекта «СП-2» подорвет такую безопасность. Ответом на это может быть наша интеграция в европейский рынок и формирование единого пространства для конкуренции, для того, чтобы открыть рынок для компаний ЕС, — это еще один из путей, которые мы видим в Киеве», — считает Стефанишина.

В январе Датское энергетическое агентство уведомило, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.

«Северный поток — 2» соединит Россию и Германию. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим газопроводом. Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров газа в год, а общая длина оценивается в 1200 километров.

США в декабре 2019 года ввели ограничения на работу внутри проекта, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Помимо Вашингтона, против «СП-2» выступают страны Балтии, Польша и Украина. Варшава предлагает Берлину поставки норвежского газа по собственному газопроводу «Baltic Pipe». Киев же не желает терять прибыль от транзита российского газа в Европу.

Россия много раз заявляла, что этот проект чисто коммерческий и выгоден Европе. В Германии выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные американские санкции.