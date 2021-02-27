Российский лыжник Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на ЧМ

Российский спортсмен Александр Большунов принес стране золотую медаль на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Он преодолел дистанцию за один час, 11 минут и 33,9 секунды.

Российский спортсмен Александр Большунов принес стране золотую медаль на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Он преодолел дистанцию за один час, 11 минут и 33,9 секунды.

Второе и третье места заняли норвежские спортсмены Симен Хегстад Крюгер (отставание в 1,1 секунды) и Ханс Кристер Холунд (1,7 секунды). Победу Большунов на дистанции 30 километров, из которых 15 километров классическим стилем и 15 километров свободным стилем, буквально вырвал у соперников на последнем круге, обойдя конкурентов.

Два других участника российской команды Алексей Червоткин (отставание на 2.49,5) и Евгений Белов (отставание на 4.01,2) заняли 18 и 23 места соответственно.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в немецком Оберстдорфе с 24 февраля по 7 марта 2021 года.