Церемония открытия международных учений НАТО Poseidon-21 состоялась в Румынии

Официальная церемония открытия международных учений НАТО Poseidon-21 в Черном море состоялась в румынском порту Констанца.

Официальная церемония открытия международных учений НАТО Poseidon-21 в Черном море состоялась в румынском порту Констанца.

Сценарий маневров при участии военных из Болгарии, Греции, Испании, Румынии, США, Турции и Франции включает эпизоды борьбы с подводными угрозами — войска Североатлантического альянса отработают операции по гидрографической разведке, а также обнаружению и обезвреживанию морских мин и СВУ. Кроме того, военные проведут тренировку по противодействию вражеской авиации, надводным кораблям условного противника и подлодок неприятеля. Помимо военных сценариев маневры предполагают отработку буксировки поврежденного корабля, заправки топливом на море и оказание первой помощи.

На суше Минобороны и МВД отработали необходимые действия при взрыве гидротехнического сооружения.

Напомним, военные учения при участии стран-членов НАТО пройдут в период с 27 февраля по 6 марта. Для маневров были привлечены 13 кораблей и девять самолетов, а также свыше 700 военнослужащих из разных государств.