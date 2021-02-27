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16:21   27 Февраля 2021
Политика

Власти США проверят американские компании, вышедшие из "СП-2" из-за санкций

Власти США проверят американские компании, вышедшие из "СП-2" из-за санкций

Все вышедшие из "Северного потока — 2" американские компании проверит комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Как сообщил техасский нефтяной подрядчик Baker Hughes, расследование США началось еще в декабре прошлого года, а в феврале 2021-го компании пришлось выйти из "Северного потока — 2" из-за санкций Вашингтона. В Baker Hughes добавили, что не препятствуют расследованию комиссии и готовы предоставить все необходимые документы.

Что именно послужило поводом для расследования, в компании не сообщили, но отметили, что оно касается продаж и услуг внутри проектов. Также в Baker Hughes ведут внутреннюю проверку, привлекая внештатных аудиторов. Планируется выяснить, соблюдает ли нефтяной подрядчик санкционное законодательство США в отношении "Северного потока — 2".

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#сша #расследование #северный поток 2

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