Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) питаются картофельным пюре, произведенным в России.

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) питаются картофельным пюре, произведенным в России.

Директор компании "Вимал" Сергей Самоненко рассказал, что поставки картофельного пюре на 100% идут из-за рубежа, в частности — из Брянской области России.

"Наша армия использует картофельное пюре производства Российской Федерации, которая по факту является государством-агрессором и реализует Украине свой продукт", — возмутился Самоненко.

Речь идет не о картофеле и не о блюде из свежего овоща, а о картофельных хлопьях, которые высушили заранее. Продукт производителя "высококачественного украинского крахмала" "Вимал" не попадает в тарелки военнослужащих.

Поставки на территорию Украины из РФ осуществляются благодаря государственной программе поддержки бизнеса, в том числе картофелеводства. Аналогичные программы действуют в странах ЕС и Белоруссии, но лишь на Украине такого нет, поэтому страна вынуждена покупать пюре из-за рубежа, пишет "ПолитРоссия".