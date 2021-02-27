Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:01   27 Февраля 2021
Общество

Сообщения СМИ об отправке Навального во Владимирскую область не нашли подтверждения

Сообщения СМИ об отправке Навального во Владимирскую область не нашли подтверждения

Блогер Алексей Навальный, которому суд заменил условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, отправлен в колонию во Владимирской области, сообщали ранее СМИ.

Однако источник ФАН не подтвердил данную информацию. Основатель признанного в России иноагентом ФБК приговорен к двум с половиной годам заключения. Сейчас он находится в СИЗО и ожидает решения об этапировании в одну из колоний.

Ранее появилась информация, что Навального не будут отправлять ни в одну из исправительных колоний в Московской области, сообщил член Общественной наблюдательной комиссии региона Александр Мальцев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сизо #навальный #колония

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров