16:01 27 Февраля 2021Общество
Сообщения СМИ об отправке Навального во Владимирскую область не нашли подтверждения
Блогер Алексей Навальный, которому суд заменил условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, отправлен в колонию во Владимирской области, сообщали ранее СМИ.
Блогер Алексей Навальный, которому суд заменил условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, отправлен в колонию во Владимирской области, сообщали ранее СМИ.
Однако источник ФАН не подтвердил данную информацию. Основатель признанного в России иноагентом ФБК приговорен к двум с половиной годам заключения. Сейчас он находится в СИЗО и ожидает решения об этапировании в одну из колоний.
Ранее появилась информация, что Навального не будут отправлять ни в одну из исправительных колоний в Московской области, сообщил член Общественной наблюдательной комиссии региона Александр Мальцев.