Отказ от четырех привычек способен продлить жизнь почти на десять лет

Эксперты Национальной медицинской библиотеки США выявили привычки, которые сокращают жизнь человека. Отказ от них может продлить ее на десять лет.

Эксперты Национальной медицинской библиотеки США выявили привычки, которые сокращают жизнь человека. Отказ от них может продлить ее на десять лет.

Безделье может привести к ранней смерти, считают ученые. Необходимо найти регулярное занятие, чтобы поддерживать здоровье тела и духа в тонусе. При этом важно, чтобы занятие приносило человеку радость.

Депрессивное состояние также сокращает жизнь. Статистика, предоставленная учеными, показывает, что счастливые люди живут на 18% дольше, чем печальные. Исследователи рекомендуют заниматься творческой работой, которая приносит удовольствие, найти себе хобби или проводить больше времени с домашними питомцами. Также определенный положительный эффект оказывает волонтерская работа и медитация.

Употребление здоровой пищи продлевает жизнь и снижает риск онкологических заболеваний. Правильный рацион повышает настроение и полезен для мозга. Ученые рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты. Наконец, исследователи напомнили о важности отказа от курения и от употребления спиртных напитков в большом объеме.