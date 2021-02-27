Леонков рассказал о сюрпризе для НАТО в случае конфликта в Донбассе

Небо над Донбассом от атаки НАТО защитят силы противовоздушной обороны РФ, убежден военный эксперт.

Военный эксперт, обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков усомнился в участии военных США и стран- членов НАТО в вооруженном конфликте в Донбассе. По его мнению, Вашингтон вряд ли отправит в регион свои войска для поддержки действий армии Украины.

Вместе с тем Леонков допустил, что любое из государств Североатлантического альянса в теории может помочь ВСУ преломить ход противостояния на востоке Украины, направив туда свою авиацию. Впрочем, Запад в таком случае будет ожидать «русский сюрприз».

Небо над Донбассом защитят силы противовоздушной обороны России, говорит военный эксперт. В итоге там образуется бесполетная зона, и украинская армия вновь лишится преимущества. Своих военных с воздуха она поддержать не сможет, а значит, переломить ход противостояния Киеву не удастся, считает Леонков.

Полномасштабная война даст предлог Москве вмешаться в ситуацию в полной мере, потому что в Донбассе находится более 250 тысяч ее граждан, напомнил эксперт. В апреле 2019 года президент Владимир Путин подписал указ, упрощающий жителям юго-восточных регионов Украины получение российских паспортов.

«Все зависит от того, будут ли головотяпствовать украинские вояки. Если они попытаются вместо провокации организовать наступление, это будет повод. Сейчас все настолько натянуто, что ищут только повод», — отметил Леонков в эфире YouTube-канала «Обратный отсчет».

Вооруженные столкновения на территории Донбасса идут с апреля 2014 года. Тогда украинские власти после государственного переворота начали «антитеррористическую операцию» против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных республик.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек. С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Аналитики и разведка ЛДНР усматривают признаки подготовки ВСУ к наступлению с осени 2020 года.

Вопрос урегулирования на юго-востоке Украины обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».

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