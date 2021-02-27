Горбачев рассказал, как Путин и Байден могут снизить угрозу ядерной войны

Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил о необходимости встретиться лидерам РФ и США для обсуждения проблем в сфере международной безопасности и разоружения.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил о необходимости встретиться лидерам РФ и США для обсуждения проблем в сфере международной безопасности и разоружения.

Бывший советский лидер опирается в рекомендациях для Владимира Путина и Джозефа Байдена на свой опыт взаимоотношений с 40-м президентом США Рональдом Рейганом.

"Мой опыт отношений с Рейганом показывает, что до переговоров он был самым отпетым консерватором, но, поняв проблему, стал очень активным участником переговорного процесса. Опыт показывает, что надо встречаться и договариваться, и главное, "не бычиться друг на друга". Все же ясно: главное — избежать ядерной войны. Раз надо избежать такой проблемы, в одиночку ее решить невозможно, надо встречаться, надо всем обеспокоиться этим положением", — пояснил Горбачев.

Он добавил, что Москва и Вашингтон обладают огромным опытом в вопросах того, "куда и как надо идти". По мнению Михаила Горбачева, нужно понимать, что если желание достичь разоружения и укрепления безопасности возьмет верх, достичь можно многого — "безнадежных политиков нет".