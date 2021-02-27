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15:31   27 Февраля 2021
Армия

Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Армении

Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Армении

Обстановку в Нагорном Карабахе обсудил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, текущую ситуацию в Нагорно-Карабахской Республике и районах выполнения задач российскими миротворцами. Шойгу и Арутюнян также рассмотрели ряд других тем, представляющих интерес для двух стран, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ранее главы минобороны государств проводили телефонные переговоры 25 февраля. Тогда стороны обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении.

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#минобороны #шойгу #армения #арутюнян

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