Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Армении

Обстановку в Нагорном Карабахе обсудил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу с министром военного ведомства Армении Вагаршаком Арутюняном.

Обстановку в Нагорном Карабахе обсудил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, текущую ситуацию в Нагорно-Карабахской Республике и районах выполнения задач российскими миротворцами. Шойгу и Арутюнян также рассмотрели ряд других тем, представляющих интерес для двух стран, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ранее главы минобороны государств проводили телефонные переговоры 25 февраля. Тогда стороны обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении.