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15:26   27 Февраля 2021
Происшествия

Взрыв прогремел в больнице украинского города Черновцы

Взрыв прогремел в больнице украинского города Черновцы

Замглавы областной администрации Наталья Гусак сообщила о взрыве в украинском городе Черновцы

Инцидент произошел в городской больнице. Сейчас пациентов переводят в другие медицинские учреждения, пояснила чиновница в Facebook.

"Чрезвычайная ситуация. В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы. Детали позже", — написала Наталья Гусак.

Ранее трое украинских военнослужащих погибли при пожаре в Донбассе, загорелся блиндаж. Тела обнаружили под завалами. На место происшествия прибыли спасатели, они вытащили два трупа. Еще один боец ВСУ получил ожоги 90% тела. Его доставили в больницу, однако спасти не смогли.

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#украина #взрыв #Наталья Гусак

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