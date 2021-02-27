Глава дипломатии ЕС заявил о невозможности запрета инвестиций в "СП-2"

Еврокомиссия не может запретить частным фирмам инвестировать в промышленные проекты, включая газопровод "Северный поток — 2", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Еврокомиссия не может запретить частным фирмам инвестировать в промышленные проекты, включая газопровод "Северный поток — 2", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, ЕК неоднократно намекала, что "СП-2" не поможет ни энергетической безопасности Евросоюза, ни распределению поставок газа в европейские страны. Но Еврокомиссия не может препятствовать компаниям вкладываться в промышленные проекты, подчеркнул дипломат.

Также Боррель отметил, что у экономических проектов всегда существует геополитическое измерение. Геополитика сыграла свою роль при решениях по "СП-2", добавил он.

Ранее сообщалось, что правительство Германии рассматривает четыре сценария действий для достижения компромисса с США по "Северному потоку — 2".