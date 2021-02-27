Злоумышленники взломали аккаунт лидера "Единой России" Неверова в Facebook

Лидер "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов рассказал о взломе своего аккаунта в Facebook.

Лидер "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов рассказал о взломе своего аккаунта в Facebook.

По его словам, было предпринято несколько попыток взлома в разных соцсетях. Неверов призвал подписчиков быть бдительными и предложил обсуждать с ним важные вопросы при личной встрече.

"Менял пароль. Обычно, когда взламывают, мошенники объявляют что-то вроде сбора денег. В моем случае решили, видимо, "повеселиться" в комментариях и личной переписке", — рассказал он.

Лидер "Единой России" отметил, что в современном мире трудно обойтись без соцсетей. Однако Неверов задумался о том, чтобы изменить формат своего присутствия в Сети.