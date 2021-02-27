Эксперты дали рекомендации по борьбе с телефонными мошенниками

Слова "да" или "нет" лучше не использовать в разговоре с телефонными мошенниками. Об этом заявил специалист в области информационной безопасности Александр Власов.

Слова "да" или "нет" лучше не использовать в разговоре с телефонными мошенниками. Об этом заявил специалист в области информационной безопасности Александр Власов.

Любое заявление предполагаемого мошенника лучше ставить под сомнение. Уточняющие вопросы помогут узнать, обладает ли собеседник полной информацией, считает Власов.

"Лучше сразу так прямо и сказать: "Я считаю, что вы мошенник, и буду звонить в службу поддержки", — добавил гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Любые подозрительные звонки лучше сразу сбрасывать. Чаще всего злоумышленники представляются службой безопасности банка и говорят о списании средств с карты. В таком случае лучше перезвонить по номеру телефона, указанному на банковской карте, сообщает RT.