Учения Orange Flag пройдут с применением беспилотных ведомых ВВС США

Беспилотные ведомые будут впервые применены ВВС США во время крупных совместных учений с ВМС и морской пехотой в июне 2021 года, пишут СМИ.

Беспилотные ведомые будут впервые применены ВВС США во время крупных совместных учений с ВМС и морской пехотой в июне 2021 года, пишут СМИ.

Основной задачей для Пентагона является проверка электронных систем своих автономных беспилотников. Начальник лаборатории ВВС США, бригадный генерал Хезер Прингл сообщила, что на учениях Orange Flag планируется испытать беспилотники в относительно сложных условиях. Ожидается проверка совместимости с различными самолетами, стоящими на вооружении американских ВВС.

Беспилотные ведомые создаются в рамках проекта Skyborg. Минобороны Соединенных Штатов сделало заказ на создание специального программного обеспечения и БПЛА, пригодных для массового производства. Основной чертой разработки является модульная конструкция. Первые беспилотники могут быть приняты на вооружение в 2023 году.