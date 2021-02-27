Заслуженный учитель РФ оценил упрощенные правила сдачи ЕГЭ в 2021 году

По мнению Евгения Ямбурга, выпускникам школ и их родителям паниковать не стоит.

Выпускникам девятых и одиннадцатых классов в этом году облегчили жизнь: они будут сдавать экзамены по упрощенным правилам. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса.

В частности, учебные предметы по выбору девятиклассники сдавать не будут. Аттестат об основном общем образовании они получат только на основании двух экзаменов государственной итоговой аттестации (ГИА) — по математике и русскому языку.

Для одиннадцатиклассников, не планирующих поступать в вузы, ЕГЭ заменили на государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по этим же двум предметам. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании. Чтобы поступить в вузы, выпускникам все-таки придется сдать ЕГЭ по необходимым дисциплинам.

Однако для получения аттестата зрелости достаточно будет только результатов ЕГЭ по русскому языку.

В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Евгений Ямбург заверил, в упрощенных правилах нет ничего необычного. По его словам, к таким корректировкам подвела «сама жизнь», а не пандемия.

«Это совершенно нормально. Те, кто после девятого класса хотят поступать в профильные классы — лицейские , физико-математические, экономические, они будут сдавать экзамены по выбору. А кто собирается уходить в колледж, в училище — бога ради. Зачем их мучить?» — сказал Ямбург.

Говоря об одиннадцатиклассниках, собеседник ПС напомнил, что большинство ребят планируют продолжить образование в вузах, а значит будут сдавать дополнительные экзамены по профильным предметам. Остальным выпускникам это ни к чему, отметил Ямбург.

«Те, кто хочет получить рабочую специальность, хорошую квалификацию, и кстати, говоря, сейчас оплачиваемую, — те не будут сдавать экзамены. Так что это нормально, идет общая корректировка. Это, в общем, не связано с пандемией коронавируса. Жизнь сама к этому подвела. Здесь нужно без паники», — резюмировал залуженный учитель РФ.

Выпускные экзамены вместо ЕГЭ в 2021 году пройдут с 24 по 28 мая. В Рособрнадзоре пообещали составить задания на основе спецификаций ЕГЭ. Демонстрационные варианты экзамена опубликуют заранее на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).