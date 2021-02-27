Израильское торговое судно Helios Ray подорвалось в Оманском заливе

Грузовое судно Helios Ray под флагом Багамских Островов получило повреждения после взрыва во время плавания в Оманском заливе.

Грузовое судно Helios Ray под флагом Багамских Островов получило повреждения после взрыва во время плавания в Оманском заливе.

Пострадавших среди экипажа после инцидента нет. Корабль удалось довести до ближайшего порта. По предварительным данным, судно могло подорваться на мине.

Поврежденный корабль принадлежит компании Ray Shipping Ltd, которая зарегистрирована в Тель-Авиве. Предположительно, на борту перевозились автомобили. Судно двигалось в направлении Сингапура. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.