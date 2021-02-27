Экс-секретарь СБУ Турчинов обвинил Украину в "финансировании" России

Бывший секретарь Совета безопасности Украины Александр Турчинов обвинил Киев в "финансировании" России.

Бывший секретарь Совета безопасности Украины Александр Турчинов обвинил Киев в "финансировании" России.

В эфире телеканала "Еспресо" Турчинов заявил, что власти Украины не борются с Россией, а наоборот финансируют страну, закупая энергоресурсы.

"Почему они разрушали украинскую энергетику? Почему они так боролись с атомной энергетикой, фундаментом энергосистемы нашей страны? И разрушив атомную энергетику, они в зимний период держат энергетический баланс за счет перетока электроэнергии из Белоруссии и России", — отметил политик.

Экс-секретарь СБУ также заявил, что власти подвергают страну опасности, сотрудничая с Москвой и "возобновляя энергетическую зависимость".