Милонов предложил создать статью в УК РФ для наказания за порнографию

Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен ужесточить наказание за производство и распространение порнографии в России с помощью отдельной статьи в уголовном кодексе.

Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен ужесточить наказание за производство и распространение порнографии в России с помощью отдельной статьи в уголовном кодексе.

Политик направил запрос министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением обновить УК. Наказание могут ввести за любой контент, демонстрирующий "половые контакты с элементами изнасилования, убийства, нанесения физического вреда, с людьми в беспомощном состоянии, с мертвыми или животными".

"В пару кликов… можно оказаться на сайтах, которые более напоминают архивы гестапо, нежели страницу с эротическими материалами", — пожаловался Милонов.

Депутат в обращении указал на общую статистику преступлений в России, немалая доля которых состоит из актов против половой неприкосновенности граждан.