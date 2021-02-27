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13:51   27 Февраля 2021
Политика

Милонов предложил создать статью в УК РФ для наказания за порнографию

Милонов предложил создать статью в УК РФ для наказания за порнографию

Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен ужесточить наказание за производство и распространение порнографии в России с помощью отдельной статьи в уголовном кодексе.

Политик направил запрос министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением обновить УК. Наказание могут ввести за любой контент, демонстрирующий "половые контакты с элементами изнасилования, убийства, нанесения физического вреда, с людьми в беспомощном состоянии, с мертвыми или животными".

"В пару кликов… можно оказаться на сайтах, которые более напоминают архивы гестапо, нежели страницу с эротическими материалами", — пожаловался Милонов.

Депутат в обращении указал на общую статистику преступлений в России, немалая доля которых состоит из актов против половой неприкосновенности граждан.

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#милонов #ук #порнография

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