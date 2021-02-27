Вассерман объяснил, почему Запад придумал «хитрые русские происки»

Пока Западу плохо, он будет давить на Россию ради оправдания собственных просчетов, убежден публицист.

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман прокомментировал итоги Мюнхенской конференции по безопасности, в которой участвовал президент США Джо Байден. Политик объявил о возвращении Америки на мировую арену, назвав сотрудничество с европейскими партнерами «краеугольным камнем».

Байден также заявил, что Россия якобы стремится «подорвать»трансатлантическое партнерство Вашингтона с союзниками, а российское руководство «пытается ослабить европейский проект и НАТО». Он добавил, что угрозы, связанные с Россией, отличаются от угроз, исходящих от Китая, «но все они — реальны». По словам Вассермана, обобщить слова американского лидера можно следующим образом:

«Открытым текстом перевожу: если кто-то действует самостоятельно, без оглядки на заокеанские приказы — СГА [CША—прим.ред] считают его нашим пособником. И ключевые политики ЕС согласились объединить усилия против нас», — написал он в своем блоге на сайте РЕН-ТВ.

Запад примет уступки России, но в ответ начнет давить еще сильнее, убежден публицист. Вассерман напомнил, что сразу после конференции европейские политики уже начали грозить Москве.

«Министры иностранных дел государств ЕС подготовили очередную порцию ограничений против наших политиков — мол, за то, что знаменитому организатору массовых беспорядков заменили наконец условную отсидку на реальную», — отметил он.

В ходе Мюнхенской конференции канцлер Германии Ангела Мергельзаявила, что «Россия постоянно втягивает страны — члены Европейского союза в гибридные конфликты». Лидер Франции Эммануэль Макрон оказался более дипломатичен, но все же подчеркнул, что диалог с Москвой должен в той или иной степени идти «с позиции силы».

Вассерман пришел к выводу, что Западу удобнее списывать собственные провалы на «хитрые русские происки».

«И пока Западу плохо, давить на нас он будет как раз ради самооправдания», — заключил эксперт.

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