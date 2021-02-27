Пушков: авиаудар США по Сирии является "сигналом" для России

Российский сенатор Алексей Пушков полагает, что авиаудар Соединенных Штатов по Сирии — это сигнал для России и других мировых держав о внешнеполитическом курсе президента США.

Российский сенатор Алексей Пушков полагает, что авиаудар Соединенных Штатов по Сирии — это сигнал для России и других мировых держав о внешнеполитическом курсе президента США.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-аккаунте отметил, что в данном контексте важен сам факт военного удара по республике в первые месяцы правления нового американского лидера.

"США в своем репертуаре. Сигнал Москве, Тегерану, Дамаску и Китаю, а также Тель-Авиву и Эр-Рияду. Объект удара несущественен — важен сам факт военного удара по целям в Сирии меньше чем через 40 дней после прихода демократов в Белый дом", — пишет он.

Пушков предположил, что таким образом в Вашингтоне пытаются заявить о новых условиях для возвращения Соединенных Штатов в ядерную сделку с Ираном, однако это не означает, что американцы протянут Тегерану "оливковую ветвь".

"Оливки плохо сочетаются с бомбами, особенно против близких к Ирану формирований на территории Сирии. Вероятнее то, что США хотят обусловить свое возвращение в ядерную сделку новыми условиями", — утверждает российский сенатор.

В качестве наиболее вероятных условий со стороны США Пушков назвал изменения в региональной политике Ирана, а также его отказ от ракетной программы.