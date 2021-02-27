Иностранные дипломаты возложили цветы к месту гибели Бориса Немцова

Послы США, Германии и Литвы посетили место убийства политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту.

Послы США, Германии и Литвы посетили место убийства политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту.

Иностранные дипломаты возложили цветы к месту гибели Немцова. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.

"Посол Салливан присоединился к коллегам в связи с шестой годовщиной жестокого убийства Бориса Немцова — российского политика, посвятившего себя борьбе за лучшее будущее для своей страны и своих сограждан", — написала Ребекка Росс.

Пресс-секретарь отметила, что Борис Немцов и сегодня является примером для тех, кто добивается прозрачности, свободы и правосудия.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные дипломаты неоднократно поддерживали несанкционированные акции. Она призвала Россию реагировать на подобные вмешательства во внутренние дела страны.