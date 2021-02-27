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12:38   27 Февраля 2021
Происшествия

В Исландии произошло землетрясение

В Исландии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали на территории Исландии, сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Эпицентр находился в 268 км от Рейкьявика, очаг залегал на глубине 5 км. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. За минувшие сутки в регионе произошло еще несколько подземных толчков.

Незадолго до этого в Тихом океане зафиксировали землетрясение магнитудой 7,3. Его эпицентр находился недалеко от японской Фукусимы. В результате ЧП пострадали более 120 человек. На местной атомной станции из бассейнов для хранения вылилось отработавшее ядерное топливо. Сотрудники предприятия сообщили, что это не повлияло на радиационный фон.

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#исландия #землетрясение #сейсмическая активность

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