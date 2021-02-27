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12:32   27 Февраля 2021
Политика

Немецкие правоохранители указали на двойное гражданство Юлии Навальной

Немецкие правоохранители указали на двойное гражданство Юлии Навальной

Сотрудники правоохранительных органов Германии пробили по базам данных паспорт Юлии Навальной и подтвердили подлинность документа.

Немецкие правоохранители нашли в базах данных гражданку Германии Юлию Навальной, отметил автор программы "Голос Германии" Сергей Фильберт. Номер ее паспорта на самом деле зарегистрирован, отсюда следует, что документ настоящий, добавил он.

Теперь российскому дипломатическому ведомству необходимо подать запрос в адрес властей Германии и уточнить, числится ли в немецких базах россиянка Навальная, передает ФАН.

"Если они скажут нет, то явно лгут. А если скажут да, то пусть докажут, что это не та Юлия, которая жена Навального", — отметил Фильберт.

Берлин признает двойное гражданство только в исключительных случаях, сказал руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко. По его словам, российские власти должны потребовать от Германии объяснений, почему Навальной выдали немецкое гражданство без уведомления РФ.

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#германия #паспорт #Навальная

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