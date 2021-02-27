Эксперты S&P назвали ключевые риски для российской экономики в 2021 году

Рейтинговые перспективы РФ в 2021 году могут омрачить три ключевых риска, сообщили аналитики кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings на вебинаре о рейтингах страны.

Рейтинговые перспективы РФ в 2021 году могут омрачить три ключевых риска, сообщили аналитики кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings на вебинаре о рейтингах страны.

Первый риск связан с ужесточением антироссийских санкций, второй — с ослаблением макрополитической конструкции, третий — с транзитом власти и внутриполитической волатильностью.

По словам ведущего аналитика S&P по суверенным рейтингам стран СНГ Карена Вартапетова, текущий кредитный рейтинг России уже предусматривает вероятность "умеренного ужесточения санкций". Ресурсы и опыт правительства, в том числе объем финансовых резервов страны, позволяют поглотить риск, не принося ущерба кредитному рейтингу.