Жириновский объяснил, зачем США подбираются к России через Норвегию

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал акции протеста норвежцев в связи с размещением американских бомбардировщиков в регионе.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал акции протеста норвежцев в связи с размещением американских бомбардировщиков в регионе.

Ранее стало известно, что жители норвежского региона Финнмарк, расположенного на границе с Россией, вышли 23 февраля на митинг. Таким образом норвежцы выразили свою позицию против размещения на военной авиабазе в Треннелаге бомбардировщиков ВВС США. По мнению местных жителей, такой шаг может стать причиной возникновения напряженностей в отношениях с Россией и создать дополнительные проблемы. Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает оправданной тревогу жителей Финнмарка.

"Цель США понятна: они пытаются окружить Россию своей военной инфраструктурой, создать незримую колючую проволоку вдоль наших границ", — заявил российский политик в интервью "ПолитЭксперту".

Он считает, что норвежцы осознают, чем опасно для них размещение американских военных элементов в регионе — в случае войны Россия будет наносить ответные удары по территориям, откуда исходит самая большая угроза. Жириновский отметил, что ракеты через весь континент никто запускать не будет, ведь гораздо удобнее ударить с близкого расстояния. И в этом случае Москва не будет разбираться, кто ответственен за пуски, о чем и задумались простые граждане Норвегии.