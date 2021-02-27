Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:50   27 Февраля 2021
Армия

Самолеты НАТО лишись связи из-за российского комплекса РЭБ «Мурманск-БН»

Самолеты НАТО лишись связи из-за российского комплекса РЭБ «Мурманск-БН»

Боевые самолеты НАТО лишились связи, попав в зону действия комплекса радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН». Ранее он был развернут российскими военными на Кольском полуострове.

По данным ресурса Аvia.pro, Россия жестко ответила на попытку двух американских бомбардировщиков B1-B lancer с двумя истребителями F-35 ВВС Норвегии поставить под сомнение свое превосходство в Арктике.

В результате, оставшись практически без навигации, пилоты изменили курс и убрались подальше от российских границ. Они вернулись к своей авиабазе в Норвегию. Таким образом провокация была непродолжительной.

Российские РЭБ развернуты на Кольском полуострове для подавления и противостояния любым угрозам со стороны стран Альянса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#арктика #мурманск #рэб

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров