12:50 27 Февраля 2021Армия
Самолеты НАТО лишись связи из-за российского комплекса РЭБ «Мурманск-БН»
Боевые самолеты НАТО лишились связи, попав в зону действия комплекса радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН». Ранее он был развернут российскими военными на Кольском полуострове.
Боевые самолеты НАТО лишились связи, попав в зону действия комплекса радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН». Ранее он был развернут российскими военными на Кольском полуострове.
По данным ресурса Аvia.pro, Россия жестко ответила на попытку двух американских бомбардировщиков B1-B lancer с двумя истребителями F-35 ВВС Норвегии поставить под сомнение свое превосходство в Арктике.
В результате, оставшись практически без навигации, пилоты изменили курс и убрались подальше от российских границ. Они вернулись к своей авиабазе в Норвегию. Таким образом провокация была непродолжительной.
Российские РЭБ развернуты на Кольском полуострове для подавления и противостояния любым угрозам со стороны стран Альянса.