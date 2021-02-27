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12:08   27 Февраля 2021
Технологии

ВВС США хотят вооружить "способными достать до России" стелс-ракетами

ВВС США хотят вооружить "способными достать до России" стелс-ракетами

Пентагон планирует оснастить ВВС США крылатыми стелс-ракетами AGM-158B, которые "способны достать до России", пишет издание Janes.

В сообщении отмечается, что оборонное ведомство США подписало контракт с компанией Lockheed Martin на создание 400 стелс-ракет, которые должны быть переданы ВВС страны к середине 2025 года.

Стоит напомнить, что летом минувшего года американские СМИ сообщали о способности американских стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress "нанести удар" по России без захода самолетов в контролируемую С-400 "Триумф" область воздушного пространства.

Журналисты утверждали, что запуска крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER и AGM-86C CALCM будет достаточно для уничтожения стратегически объектов России в Арктике и части Сибири.

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#россия #ввс сша #стелс-ракеты

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