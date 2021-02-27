Москвичей начали прививать от коронавируса вакциной "Спутник Лайт"

Вакцинация от коронавируса новым препаратом "Спутник Лайт" началась в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вакцинация от коронавируса новым препаратом "Спутник Лайт" началась в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Добровольцам уже сделали первые прививки от коронавируса. Вакцину планируют использовать в сочетании с двухкомпонентным "Спутником V". На данный момент можно подать заявку на участие в вакцинации "Спутником Лайт", заявила Ракова. Объемы привившихся граждан будут увеличиваться по мере того, как участники исследования проходят медицинские обследования. Только за два дня осмотр прошли 490 человек.

Заммэра Москвы ранее рассказала о создании назальной формы вакцины "Спутник V". Врачи планируют вводить средство с помощью специальной насадки два раза с небольшим интервалом, сообщает телеканал "360".