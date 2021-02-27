Минтруд хочет изменить правила ведения трудовых книжек с 2023 года

Внедрение обновленной формы трудовой книжки, порядка ее ведения и хранения, а также отмену ряда устаревших нормативных документов запланировал Минтруд России с 2023 года.

Внедрение обновленной формы трудовой книжки, порядка ее ведения и хранения, а также отмену ряда устаревших нормативных документов запланировал Минтруд России с 2023 года.

Уже имеющиеся у работников документы прежнего образца менять не потребуется — они останутся действительны. Работодателя обяжут вести трудовую книжку на каждого сотрудника, если это его основная занятость, уточняет "Российская газета".

В новые трудовые книжки внесут ФИО человека, дату рождения, образование, профессию и специальность, данные о переводе на другую постоянную работу, а также основания прекращения трудового договора и сведения о награждении за достигнутые успехи. Информация о взысканиях не будет отражена, исключая случаи, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.

Госдума ранее утвердила законопроект, который даст россиянам возможность включать в электронную трудовую книжку записи о стаже до 2020 года.