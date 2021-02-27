В НАТО назвали «Панцирь-С» идеальным средством против беспилотников

ЗРПК одинаково успешно справляется как с малыми, так и с тяжелыми беспилотниками, говорится в отчете.

Объединенный центр передового опыта воздушных сил НАТО (JAPCC) признал российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» идеальным средство борьбы с военными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом говорится в опубликованном отчете JAPCC.

Отмечается, что «Панцирь» и подобные ему комплексы противодействия беспилотникам, развернутые совместно с другими боевыми системами, «представляют собой растущую угрозу для дружественных сил на поле боя и должны нейтрализовываться до их вступления на театр военных действий».

«Панцирь-С» был разработан структурами оборонно-промышленного комплекса СССР и России во главе с Конструкторским бюро приборостроения. Он предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.

Кроме того, ЗРПК способны осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

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