Пентагон опроверг использование данных разведки Ирака для удара по Сирии

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что разработка ударов ВВС США по Сирии проводилась без использования данных иракской разведки.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что разработка ударов ВВС США по Сирии проводилась без использования данных иракской разведки.

Джон Кирби фактически опроверг заявление своего начальника, министра обороны Америки Ллойда Остина, об использовании данных иракской разведки для определения целей для ударов ВВС США по Сирии. Министерство обороны Ирака также заявило ранее, что никакого обмена сведениями с американцами не было. Авиация Соединенных Штатов нанесла несколько ракетно-бомбовых ударов по объектам на сирийско-иракской границе, принадлежавшим поддерживаемым Ираном группировкам.