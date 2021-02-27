Выпускники девятых классов 2021 года будут сдавать ГИА по упрощенным правилам

Выпускники девятых классов будут проходить государственную итоговую аттестацию (ГИА) в упрощенном виде. Информация об этом появилась на официальном сайте Правительства РФ.

Выпускники девятых классов будут проходить государственную итоговую аттестацию (ГИА) в упрощенном виде. Информация об этом появилась на официальном сайте Правительства РФ.

Российское правительство пошло на такие меры из-за пандемии коронавируса. Постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"В этом году учебные предметы по выбору девятиклассники сдавать не будут. Аттестаты об основном общем образовании они смогут получить, пройдя государственную итоговую аттестацию (ГИА-9) только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике", — отмечается на сайте Правительства РФ.

Выпускники 11-х классов, которые не собираются поступать в высшие учебные заведения, будут вместо ЕГЭ сдавать государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Им придется продемонстрировать свои знания в основных предметах — русском языке и математике.