Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:13   27 Февраля 2021
Общество

Выпускники девятых классов 2021 года будут сдавать ГИА по упрощенным правилам

Выпускники девятых классов 2021 года будут сдавать ГИА по упрощенным правилам

Выпускники девятых классов будут проходить государственную итоговую аттестацию (ГИА) в упрощенном виде. Информация об этом появилась на официальном сайте Правительства РФ.

Российское правительство пошло на такие меры из-за пандемии коронавируса. Постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"В этом году учебные предметы по выбору девятиклассники сдавать не будут. Аттестаты об основном общем образовании они смогут получить, пройдя государственную итоговую аттестацию (ГИА-9) только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике", — отмечается на сайте Правительства РФ.

Выпускники 11-х классов, которые не собираются поступать в высшие учебные заведения, будут вместо ЕГЭ сдавать государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Им придется продемонстрировать свои знания в основных предметах — русском языке и математике.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#егэ #экзамен #гиа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров