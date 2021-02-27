В России выявлено 11 534 новых случая COVID-19

Новых 11 534 случая коронавирусной инфекции зарегистрировано в 85 российских регионах. Порядка 11,6% из них не имели никаких клинических проявлений заболевания.

Новых 11 534 случая коронавирусной инфекции зарегистрировано в 85 российских регионах. Порядка 11,6% из них не имели никаких клинических проявлений заболевания.

Выявлено также 439 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа. Полностью выздоровели за последние сутки 16 020 человек. Соответствующую информацию предоставил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

Больше полезной и актуальной информации, которую необходимо знать на фоне обострившейся эпидемиологической ситуации в стране, можно обнаружить на официальном государственном портале стопкоронавирус.рф.