Бывший посол США в Москве Майкл Макфол признался в ностальгии по российскому творогу

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол заявил, что скучает по России. Об этом он написал в Twitter.

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол заявил, что скучает по России. Об этом он написал в Twitter.

Макфол рассказал, что после ухода из российского посольства в 2014 году никогда не возвращался в Москву. Бывший посол отметил, что скучает по российскому творогу.

"Каждый день в России на завтрак я ел творог с медом к большому разочарованию для нашего шеф-повара в Спасо-Хаус (резиденция посла США в Москве. — Прим. ред.)", — рассказал Макфол.

Отвечая на комментарии пользователей, бывший дипломат отметил, что ни домашний сыр, ни продукция в "русских" магазинах не заменят российский творог.