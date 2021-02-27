Россиянам стали реже одобрять заявки на кредитные карты

Число выданных россиянам кредитных карт сократилось вдвое. Об этом заявили представители бюро "Эквифакс".

Число выданных россиянам кредитных карт сократилось вдвое. Об этом заявили представители бюро "Эквифакс".

Служба кредитных историй подтвердила, что банки России ужесточили одобрение карт до многолетнего минимума в январе. В результате изменений всего 28% заявок получили одобрение. Количество выданных кредиток сократилось вдвое. В прошлом месяце банки выдали на 45% меньше "пластика", чем в декабре.