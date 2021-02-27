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10:39   27 Февраля 2021
Экономика

Россиянам стали реже одобрять заявки на кредитные карты

Россиянам стали реже одобрять заявки на кредитные карты

Число выданных россиянам кредитных карт сократилось вдвое. Об этом заявили представители бюро "Эквифакс".

Служба кредитных историй подтвердила, что банки России ужесточили одобрение карт до многолетнего минимума в январе. В результате изменений всего 28% заявок получили одобрение. Количество выданных кредиток сократилось вдвое. В прошлом месяце банки выдали на 45% меньше "пластика", чем в декабре.

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#банки #кредит #карты

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