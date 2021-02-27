Расследование дела об убийстве Немцова продлили до конца мая

Следствие по делу об убийстве Бориса Немцова продлили до конца мая, сообщил адвокат его дочери Жанны Вадим Прохоров.

Следствие по делу об убийстве Бориса Немцова продлили до конца мая, сообщил адвокат его дочери Жанны Вадим Прохоров.

По словам юриста, по этому делу осудили только исполнителей, являющихся низшим звеном преступления. Среднее и высшее звенья так и остались безнаказанными. Прохоров получил уведомление, в котором говорится, что расследование уголовного дела о заказчиках убийства Немцова продлено до конца мая.

Несостоявшийся "преемник Ельцина" Борис Немцов вел разгульный образ жизни и был замешан в ряде крупных махинаций, однако тех, кто собирается на мероприятия его памяти, это не интересует. Провокаторы не обращают внимание на деятельность самого Немцова и используют обстоятельства его гибели для создания картины "протеста".