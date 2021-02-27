Путин поблагодарил военных за безупречную службу в День сил специальных операций

Поздравительные слова в адрес российских военнослужащих в честь Дня сил специальных операций выразил президент России Владимир Путин.

Поздравительные слова в адрес российских военнослужащих в честь Дня сил специальных операций выразил президент России Владимир Путин.

Российские военные обладают уникальными возможностями для решения задач особой важности, в том числе и в нестандартных ситуациях.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем сил специальных операций. Хочу искренне поблагодарить за безупречную службу, неизменную верность ратному долгу и присяге. Создание Сил специальных операций стало ответом на вызовы времени, на серьезные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооруженной борьбы", — отметил президент России.

Путин подчеркнул, что российские военные доказывают, что победа одерживается не числом, а умением. Они неоднократно спасали мирных граждан, рискуя собственными жизнями. По словам главы государства, военные РФ готовы решить задачу любой сложности, поскольку в рядах Сил специальных операций работают смелые и решительные люди, настоящие патриоты Отечества.