«Старческий маразм». Сатановский объяснил заявления Байдена о Крыме

Крым стал российским во времена, когда самих США, как государство, толком еще не существовало, напомнил политолог.

Заявления президента США Джо Байдена о статусе Крыма способны вызвать лишь чувство неловкости, жалости и некоторой брезгливости. Такое мнение высказал политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале «Армагеддоныч». По его словам, американский политик не в силах изменить исторически сложившийся факт.

Накануне Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским, а Вашингтон продолжит работать над привлечением России к ответственности за «агрессию» на Украине.

«В эту мрачную годовщину мы повторяем простую истину: Крым — это Украина», — сказал он.

Сатановский в ответ напомнил, что полуостров стал российским во времена, когда самих США, как государство, толком еще не существовало. К тому же, мнение Байдена совершенно не интересует Россию. Политолог считает, что подобные заявления американский президент делает в силу своего почтенного возраста, а в целом ему уже все равно. Его главная задача— правильно зачитать заранее подготовленный текст и не сделать при этом ошибок.

«Маразм старческий — дело такое. Можно, судя по нему, внести мумию в Белый дом, но превратить ее во что-то, вызывающее другие чувства, кроме неловкости, жалости, смущения и некоторой брезгливости, нельзя. На него смотришь, вспоминаешь дорогого Леонида Ильича в его последние, худшие годы. Так хочется, чтобы домой отпустили, не мучили старика... С другой стороны, хотя бы под себя на публике не ходит, и то хорошо. А то совсем конфуз получится», — рассуждает Сатановский.

Политический и экономический шантаж и военные провокации отношении противников, конкурентов и союзников (речь идет о действиях НАТО в Европе)— привычное поведение США, напомнил эксперт. И тут не в Крыме дело и не в Украине:

«Просто стратегия у Америки такая. Привыкла она с туземцами драться, вот до сих пор соразмерять свой базар с реальными возможностями и не умеет. Да и не хочет, наверное. Ей со Вьетнама по большому счету никто не вламывал. Опыта у нынешних такого нет», — заключил политолог.

Крым снова стал частью России после проведенного в марте 2014 года референдума. Украина продолжает считает полуостров своей, но «временно оккупированной территорией», и призывает Запад придерживаться такой позиции. В Кремле не раз отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу заявила, что Москва всегда готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека.