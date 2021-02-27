Байдена предостерегли от преждевременной оценки статуса Крыма

Президент США Джо Байден поторопился с суждениями о Крыме, считают на полуострове.

Президент США Джо Байден поторопился с суждениями о Крыме, считают на полуострове.

С таким мнением выступил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве региона при президенте РФ Александр Молохов. Он отреагировал на заявления Байдена по полуострову.

США никогда не признают принадлежность региона к России, заявил американский президент. Вашингтон продолжает работу по привлечению Москвы к ответственности за "агрессию" на Украине, сказал глава государства. Молохов дал ответный комментарий РИА Новости.

"Когда новый американский президент утверждает, что США никогда не признают Крым российским, хочется воскликнуть, не стоит торопиться с подобными оценками и утверждениями. Никогда не говори никогда, иначе потом придется краснеть и извиняться за свои слова", — подчеркнул руководитель рабочей группы.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков обратил внимание на вмешательство США в дела других государств, передает RT. Россия подобным не занимается, подчеркнул политик.