Боррель признал, что санкции ЕС к России не заменят политику

Санкционные меры не могут заменять политику, в том числе, в отношениях с Россией. С таким заявлением выступил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Санкционные меры не могут заменять политику, в том числе, в отношениях с Россией. С таким заявлением выступил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Представитель альянса ответил на вопрос об ограничительных мерах против России в беседе с Der Spiegel. По его словам, политика в отношении РФ должна "оттеснять, сдерживать и вести переговоры".

"Санкции — лишь инструмент, они не заменяют политику", — подчеркнул дипломат.

Боррель добавил, что под "сдерживанием" имеет в виду конкретные ответы ЕС, если Россия "будет нарушать международное право". Глава дипломатии выступил за сплоченность Евросоюза в отношениях с третьими странами для усиления переговорных позиций.