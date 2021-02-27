9:48 27 Февраля 2021Политика
Боррель признал, что санкции ЕС к России не заменят политику
Санкционные меры не могут заменять политику, в том числе, в отношениях с Россией. С таким заявлением выступил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Санкционные меры не могут заменять политику, в том числе, в отношениях с Россией. С таким заявлением выступил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Представитель альянса ответил на вопрос об ограничительных мерах против России в беседе с Der Spiegel. По его словам, политика в отношении РФ должна "оттеснять, сдерживать и вести переговоры".
"Санкции — лишь инструмент, они не заменяют политику", — подчеркнул дипломат.
Боррель добавил, что под "сдерживанием" имеет в виду конкретные ответы ЕС, если Россия "будет нарушать международное право". Глава дипломатии выступил за сплоченность Евросоюза в отношениях с третьими странами для усиления переговорных позиций.