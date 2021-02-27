Псаки анонсировала новые санкции против России в ближайшие недели

Соединенные Штаты в ближайшие несколько недель могут объявить о том, планируется ли введение дополнительных санкций против России.

Соединенные Штаты в ближайшие несколько недель могут объявить о том, планируется ли введение дополнительных санкций против России.

Соответствующее заявление в ходе брифинга для журналистов озвучила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Представители СМИ спросили ее, планируется ли применять новые ограничительные меры в адрес Москвы.

"Недели, а не месяцы. Это продолжающийся процесс, и, как вы знаете, этот процесс, конечно же, включает в себя обзор не только их (России) вовлеченности в выборы 2020 года, но и денежных вознаграждений, которые были, предположительно, за наших военных, а также (хакерских) атак против SolarWinds. Есть ряд компонентов", — сказала Псаки.

По словам пресс-секретаря Белого дома, американская администрация продолжит анализировать эту информацию.